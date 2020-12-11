ПСБ стал третьим по числу выданных кредитов в рамках антикризисных программ кабмина

ПСБ занял третье место в стране по числу выданных кредитов в рамках реализации принятых правительством страны мер антикризисной поддержки — порядка 30 тысяч, заявил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в рамках онлайн-форума «Просто капитал».

«Согласно статистике, опубликованной Министерством экономического развития РФ, несмотря на то, что кредитные меры поддержки были направлены на компании определенных видов деятельности, наиболее пострадавших от пандемии, получилось охватить ими очень большой сегмент рынка – более 260 тыс. предприятий с 5 миллионами занятых получили такую поддержку. То есть программа действительно достигла общенационального эффекта. ПСБ принимал очень активное участие в реализации мер антикризисной поддержки, нам удалось занять третье месте в стране по количеству предоставленных займов, и предприниматели получили через нас 50 млрд рублей антикризисных кредитов», — отметил Басманов.

Он также констатировал кардинальный сдвиг в спросе на цифровые форматы услуг.

«Если раньше дискуссии про развитие удаленной идентификации, появление цифрового профиля шли в горизонте следующих 2-3 лет, реальность показывает, что необходимо принимать более быстрые решения по удаленной идентификации. Финансовый рынок очень заинтересован в предоставлении клиентам таких сервисов», — подчеркнул он.

В ПСБ также считают, что рост популярности электронной коммерции требует снижения издержек на проведение платежей в этой сфере. Этому в значительной степени способствует развитие Системы быстрых платежей, которую реализует Банк России. «Мы как системообразующий банк активно участвуем в проектах по развитию национальной цифровой платежной инфраструктуры и заинтересованы в популяризации СБП и ее сервисов, ориентированных на бизнес, — они позволяют значительно сокращать издержки предпринимателей»», — уверен К. Басманов.