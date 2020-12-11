Банк России отозвал лицензию у банка «Онего». По величине активов кредитная организация занимала 308 место в банковской системе РФ.

Регулятор принял такое решение, так как «Онего» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, не противодействовал отмыванию доходов, полученных преступным путем, и допускал нарушения в области финансирования терроризма.

«Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Также в нем отмечается, что кредитная организация участвовала в проведении сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

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