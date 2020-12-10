ЦБ объяснил отличие цифрового рубля от криптовалюты

Криптовалюты, в отличие от цифрового рубля, не обладают важнейшим свойством денег — способностью использования в качестве средства платежа. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказали представители Банка России.

По их словам, криптовалюты не имеют эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.

Кроме того, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день.

Представители ЦБ пояснили, что цифровой рубль может использовать некоторые из технологий, которые лежат в основе частных токенов, но по своей сути это дополнительная форма уже существующих национальных денег.

Они добавили, что регулятор обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты.

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