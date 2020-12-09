Нереализованный спрос даст дополнительные возможности для развития малого бизнеса в 2021 году

Для многих компаний в 2021 году будет весьма актуальным пересмотр текущих бизнес-моделей в сторону снижения затрат, повышения эффективности, диверсификации бизнеса, заявил в интервью »Коммерсантъ FM» вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

«В России будет увеличиваться нереализованный спрос, который будет направлен в сторону внутреннего рынка. Потому что мы меньше стали ездить отдыхать, находимся все дома, поэтому есть потребности, которые могут быть закрыты внутренним рынком, и это открывает, прежде всего, возможности для развития именно малого бизнеса», — отметил Тихонов.

Основным вызовом 2020 г стало значительное, а в отдельных отраслях кратное снижение оборотов на фоне пандемии. На фоне снижающейся выручки при постоянных расходах многие предприятия оказались в убыточной зоне и вынуждены были принимать непростые решения для того, чтобы сохранить свой бизнес.

На онлайн-форуме ПСБ «Просто Капитал», который пройдет 11 и 12 декабря, представители банка планируют рассказать, какие есть финансовые решения для преодоления текущей ситуации. Также в рамках форума выступят партнеры банка — небанковские организации, которые поделятся своим опытом в направлении малого и среднего бизнеса.

«На сегодняшний день мы видим большую потребность именно в высокотехнологичном онлайн-кредитовании особенно для микробизнеса. И мы подготовились к этому — запустили новые продукты и хотели бы рассказать, как можно получить кредит непосредственно из офиса, не приезжая в банк», — пояснил Тихонов.

В настоящий момент речь идет о восстановлении бизнеса, и актуальными становятся вопросы финансирования.

На форуме речь коснется и новых онлайн-продуктов банка для поддержки малых и средних предприятий — участников рынка госзакупок, которые дают возможность получить полностью электронные кредиты на исполнение контрактов в автоматическом режиме, что очень удобно и актуально в текущей ситуации, по словам Тихонова.