Ввоз яблок и томатов из Азербайджана в Россию прекратят с 10 декабря

Ввоз томатов и яблок из Азербайджана в Россию запретят с 10 декабря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Россельхознадзора.

Это вызвано тем, что в этих продуктах обнаружены вредные организмы: южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка.

Как уточняется в сообщении, в период с 22 октября в плодоовощной продукции эти вредители были найдены 17 раз.

Отмечается, что вводимые ограничения направлены на сохранение фитосанитарного благополучия и на предотвращение ввоза и распространения в стране данных организмов.

Ранее Россельхознадзор обнаружил клопов в шампиньонах из Белоруссии.