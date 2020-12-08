Россияне стали предпочитать живым елям искусственные

Заготовка новогодних елей снизилась на 30% за последние три года в России, в том числе за счет роста экологической грамотности у граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Рослесинфорг».

В текущем году тренд снижения заготовки елок остается актуальным.

Отмечается, что это связано также с тем, что россияне не готовы к большим новогодним затратам и не хотят заниматься утилизацией живой ели. Кроме того, живые деревья вызывают у многих аллергию.

Основными регионами-поставщиками новогодних елей традиционно остаются Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, хвойные лапы заготавливают в Магадане.

По данным пресс-службы, такой вид использования лесов приносит государству более 6 млн рублей.

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