В России снизились продажи зимней одежды из-за пандемии

Россияне, получив возможность работать удаленно и реже посещать офис из-за пандемии коронавируса, сократили покупки зимней одежды, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По его данным, по сравнению с 2019 годом число продаж зимней одежды и обуви снизилось на 12%. В денежном выражении произошел спад на 8%.

При этом средний чек покупки вырос по сравнению с показателями 2019 года на 4%.

В топ-покупок вошли куртки, зимние ботинки и пальто.

Отмечается, что продажи в онлайн-сегменте выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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