Средняя площадь квартир на продажу в РФ уменьшилась на 20%

В ноябре 2020 года средняя площадь квартир на продажу в крупных городах сократилась на 14–20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

Он рассказал, что в Москве средняя площадь квартир на продажу упала на 19,78% (с 72 до 57,8 кв. м), в Петербурге — на 17,05% (с 69 до 57,2 кв. м), в Калининграде — на 18,6% (с 77,7 до 63,2 кв. м), в Екатеринбурге — на 13,02% (с 68,8 до 59,8 кв. м).

По словам Хусаинова, почти четверть россиян, покупавших в 2020 году недвижимость, выбрали квартиры площадью до 30 кв. м — их доля в общем объеме сделок выросла до 23,48%. Год назад показатель составлял около 20%. Доля спроса на квартиры площадью от 30 до 59 кв. м снизилась почти на 5%, на квартиры площадью от 90 до 119 кв. м — на 15,8%.

В ближайшие годы объем предложения небольших квартир в стране продолжит расти, считает специалист.

Директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова добавила, что в столице за последний год на 26% выросло число новостроек с квартирами и апартаментами до 30 кв. м. Также в Москве зафиксирован рекорд по количеству новостроек с микроапартаментами — площадью до 18 кв. м.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России могут запретить строительство апартаментов

— Интерес россиян к аренде загородных домов вырос в 1,5 раза

— Россияне обновили ипотечный рекорд