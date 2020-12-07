ЦБ подготовил систему гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России подготовил предложения по созданию системы гарантирования по продуктам страхования жизни. Они опубликованы на сайте регулятора.
Согласно документу, эта система будет основана на тех же принципах, что и система страхования вкладов.
Цб отмечает, что в случае банкротства страховщика его клиенты-физлица по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей получат деньги из гарантийного фонда.
В случае смерти застрахованного лица родственники смогут получить до 10 млн рублей.
Гарантийный фонд, как говорится в сообщении ЦБ, будет формироваться из взносов страховщиков.
Ставка отчислений в него за квартал составит 0,003125% от величины страховых резервов, а при недостаточности средств фонда увеличится до 0,3%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Центробанк объявил о победе над мошенничеством с использованием бинарных опционов
— Набиуллина дала совет начинающим инвесторам
— ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка»