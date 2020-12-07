Минсельхоз: в России не ожидается рост цен на мясо

Министерство сельского хозяйства России не ожидает роста цен на мясо при изменении в грядущем году механизма ограничения импорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет об изменении цены при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине, который будет проведет в 2022 году.

Согласно данным Минсельхоза страны, средневзвешенная цена на полутушу говядины у производителей к концу ноября составляла 243,87 тыс. рублей. Такая стоимость превышает прошлогодний показатель на 6%.

Ранее в Национальном союзе мясопереработчиков заявили, что в текущем году цены на говядину выросли на 17,5% и достигли нового рекорда.

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