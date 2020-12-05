Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил на своей странице «ВКонтакте» о том, что 31 декабря будет выходным днем.

«31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями», — написал Чибис.

Ранее о таком же решении объявили главы других регионов.

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