В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с «долгами» за ЖКХ

В пресс-службе банка ВТБ заявили о новом способе узнавать у россиян данные их банковских карт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, мошенники отправляют гражданам уведомления о псевдодолгах за ЖКХ, в которых указаны реквизиты для их оплаты. Как только человек начинает процесс оплаты по ссылкам из письма, то мошенники получают данные его карт и банковских счетов.

Кроме того, если человек не реагирует на присланное уведомление, то с ним связываются из якобы управляющей компании и пытаются убедить в наличии долга.

Вице-президент ВТБ Алексей Киричек подчеркнул, что данные о возможных долгах по ЖКХ содержатся в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг.

Он также напомнил, что коммунальный перерасчет обычно происходит по итогам всего календарного года, то есть не ранее января.

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