ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка»
Карина Казанцева
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Центробанк отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России приказом от 04.12.2020 № ОД-2005 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Евроазиатский Инвестиционный Банк»», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что банк неоднократно нарушал законодательство, из-за чего за последний год к нему неоднократно применялись меры.
«Евроазиатский Инвестиционный Банк» занимал 312 место в российской банковской системе по величине активов.
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