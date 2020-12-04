ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка»

Центробанк отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 04.12.2020 № ОД-2005 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Евроазиатский Инвестиционный Банк»», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что банк неоднократно нарушал законодательство, из-за чего за последний год к нему неоднократно применялись меры.

«Евроазиатский Инвестиционный Банк» занимал 312 место в российской банковской системе по величине активов.

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