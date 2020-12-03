Глава Ставрополья сообщил, что 31 декабря будет выходным днем

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уведомил, что власти региона решили сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он написал в своем Instagram.

Глава Ставрополья сообщил, что такое решение было принято на основе мнения жителей региона, которые принимали участие в соответствующем голосовании, запущенном в его аккаунте.

«Как и в прошлом году, абсолютное большинство — за выходной. Так тому и быть!» — написал Владимиров.

Он отметил, что соответствующее предложение власти направят работодателям в организациях всех форм собственности в регионе и в настоящее время готовится «необходимый правовой акт».

Ранее такое же решение приняли власти Белгородской области.

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