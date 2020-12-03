Набиуллина дала совет начинающим инвесторам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала начинающим вкладчикам внимательно читать условия договора, передает РИА «Новости».

Она отметила, что ЦБ обеспокоен темой защиты неквалифицированных инвесторов, которые не всегда понимают продукты, предлагаемые инвесторами.

«Поэтому я обращаюсь к вам, когда у вас есть сбережения,...внимательно читайте договоры, внимательно читайте, что это такое», — сказала Набиуллина.

По ее словам, эта тема сейчас особенно актуальна, так как многие банки на фоне низких ставок активно предлагают различные продукты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦБ: россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года

— Центробанк объявил о победе над мошенничеством с использованием бинарных опционов

— Центробанк обнаружил финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»