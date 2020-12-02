Названа цена российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» будет самой дешевой из существующих препаратов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в ООН.

Трансляцию ведет RT.

«Наша вакцина будет стоить менее $10 (753,4 рубля) за одну дозу, что гораздо меньше, чем другие вакцины. Это позволит сделать вакцину доступной для всего мира», — отметил Дмитриев.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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