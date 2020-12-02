«Ъ»: торговая сеть «Алые паруса» закрывает магазины

Принадлежащая семье предпринимателя Максима Блажко сеть «Алые паруса» закрывает свои магазины. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как уточняется, часть объектов сменит сеть «Перекресток».

Предположительно, к закрытию «Алых парусов» привели продуктовое эмбарго 2014 года, девальвация рубля и проблемы с девелоперскими активами владельцев.

Отмечается, что управление историческим универмагом «Елисеевский» на Тверской улице в Москве также сменится. По данным источника, на его месте может появиться магазин сети «Глобус Гурмэ».

При этом гендиректор Елисеевского магазина Наталья Харитонова заявила ТАСС, что данные о закрытии точки не соответствуют действительности. Она назвала слухами данную информацию и подчеркнула, что управляющая компания в лице «Алых Парусов» пока остается прежней.

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