В Кремле оставили на усмотрение регионов объявление 31 декабря выходным

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Решение делать 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — сказал представитель Кремля.

Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в регионе объявят выходным днем. Таким образом, Белгородская область стала первым регионом, принявшим такое решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В частном порядке: как 31 декабря можно сделать выходным

Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным днем

Глава Белгородской области первым объявил 31 декабря выходным