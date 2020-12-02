В Кремле оставили на усмотрение регионов объявление 31 декабря выходным
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Решение делать 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — сказал представитель Кремля.
Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в регионе объявят выходным днем. Таким образом, Белгородская область стала первым регионом, принявшим такое решение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В частном порядке: как 31 декабря можно сделать выходным
— Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным днем
— Глава Белгородской области первым объявил 31 декабря выходным