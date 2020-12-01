Альфа-Банк заплатит предпринимателям за уход от конкурентов

Альфа-Банк объявил во вторник о запуске спецпредложения для предпринимателей и компаний. Суть его состоит в том, что банк начислит новым клиентам до 5000 бонусных баллов (1 балл =1 рубль), но для этого нужно будет закрыть счёт в другом банке с 1 по 31 декабря 2020. В свою очередь, начисленные баллы можно потратить на обслуживание счета, продукты АльфаСтрахование, услуги связи и интернет от Билайн, рекламу во ВКонтакте, мерч Альфа-Банка и так далее.

«Предновогодняя пора — отличное время для того, чтобы определиться с выбором партнера на следующий год», говорит директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин. Он напомнил, что именно Альфа — лучший банк для малого бизнеса в Центральной и Восточной Европе по версии Euromoney в 2019 и лучший в России для ведения ВЭД по оценке Markswebb в 2020.

«С нами все вопросы решаются дистанционно, в «два клика». А это значит, больше не нужно перебегать из банка в банк в поисках удобного и надежного обслуживания», — резюмировал Осин.