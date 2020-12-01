В России могут подешеветь ритуальные услуги

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков рассказал о предложенной им реформе похоронного дела. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 27 ноября.

Согласно предложенным изменениям, в России должны быть созданы единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и улучшен контроль за ними. По словам Жаркова, это позволит навести порядок в сфере ритуальных услуг.

Так, он считает нужным обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности, организовать реестр недобросовестных компаний, установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан и создать специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.

Жарков отметил, что если требования введут, то из-за возросшей конкуренции ритуальные услуги могут подешеветь.

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