В СФ пояснили, какие пенсионеры получат две выплаты в декабре

Сразу две выплаты в декабре придут тем пенсионерам, которым их доставляет «Почта России» с 1 по 3 января включительно. Об этом рассказала сенатор Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой».

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — пояснила сенатор.

Он добавила, что почтовые отделения будут работать в штатном режиме с 4 января.

Ранее в Совфеде рассказали об индексации пенсий в грядущем году.