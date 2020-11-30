Сенатор рассказала, кто получит две пенсии в декабре

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», кто из пенсионеров в декабре получит сразу две выплаты.

По ее словам, на протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам.

Речь идет о тех, кто получает выплаты через почтовые отделения в период с 1 по 3 января включительно, когда Почта России закрыта на новогодние праздники.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — пояснила Бибикова.

Ранее Госдума одобрила во II чтении продление заморозки накопительных пенсий.