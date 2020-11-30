Спецпредставитель президента РФ выступил против строительства моста на Сахалин

Мост, соединяющий остров Сахалин с материком, не нужен с экономической точки зрения. Об этом в интервью «Интерфакс» заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«С точки зрения психологии мост – нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики – нет. Для этого моста нет грузов», — сказал он.

По мнению Иванова, проект строительства моста является «дико дорогим». При этом наиболее дорогостоящая его часть — не сам мост, а создание железной дороги длиной 585 км от станции Селихин к проливу Невельского и затем к станции Ныш.

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