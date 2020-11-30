Россияне назвали предпочитаемые места для работы на «удаленке»

Работающие на удаленке россияне рассказали о предпочитаемом месте для работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Большинство граждан (71%) выбрали дом в качестве рабочего места, коворкинги использовали 7%. Отмечается, что коворкинги оказались наиболее популярным местом для работы среди молодежи до 24 лет. Еще 7% предпочли работать на съемной квартире или на даче.

Исследование также показало, что для большинства сотрудников, работающих в офисах, важно наличие индивидуального рабочего места (78%), а за любым свободным столом могут работать только 19%. Наличие отдельного рабочего места более важно для женщин (81%), чем для мужчин (74%).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. офисных сотрудников с 16 по 26 ноября в 349 населенных пунктах.

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