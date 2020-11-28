Кудрин спрогнозировал спад экономики России в 2020 году на 4,5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5% в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, экономика европейских стран упадет почти на 9% по итогам текущего года, Великобритании — на 11%.

«Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», — уточнил Кудрин на гражданском форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Он также добавил, что падение жизненного уровня россиян во втором квартале нынешнего года было выше 8%, в третьем квартале спад достиг 4,5%.

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