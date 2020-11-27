Норвежцы сочли закрытие комбината в Никеле «экологическим подарком» России

Норвегия назвала закрытие металлургического комбината в Никеле «невиданным экологическим подарком» от России. Об этом сообщает местное издание NRK.

Так, поскольку завод располагается на границе с Норвегией, прекращение его деятельности значительно сократит выбросы диоксида серы в атмосферу.

Эко-активист Томас Нильсен отметил, что такое сокращение выбросов вещества — крупнейшее в Северной Европе за многие десятилетия.

Радость по этому поводу также выразили жители расположенных рядом городов Киркенес и Пасвикдален, а также поселка Сванвика.

Исследователь одного из Норвежских институтов биоэкономики напомнил, что ранее комбинат уже сокращал объемы выбросов, что привело к положительному эффекту.

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