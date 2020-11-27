Россельхознадзор снимает ограничения на импорт в РФ продукции 4 предприятий Белоруссии

Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт договорились о снятии ограничений на импорт молочной продукции в Россию четырех белорусских предприятий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совмина республики.

Отмечается, что ограничения перестанут действовать с 30 ноября. Речь идет о продукции компаний ОАО «Савушкин продукт» в Березе и Иваново (Брестская область), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и ОАО «Беллакт».

Ранее сообщалось, что Белоруссия ограничила ввоз продукции птицеводства и мяса из ряда регионов России в связи со случаями птичьего гриппа.

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