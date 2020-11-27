РБК: ЦБ подключится к проверке клиентов банками

Банк России собирается расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ЦБ проект поправок в антиотмывочное законодательство и источники.

Так, для этого вместе с банками будет создана единая платформа ЗСК или KYC. Она позволит распределить клиентов кредитных организаций, исходя из их благонадежности, по зонам риска: на красную, желтую и зеленую зоны. К первой отнесут людей с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, ко второй — со средним, а к третьей — с низким риском.

Отмечается, что плательщиков будут распределять в разные периоды взаимодействия, начиная с регистрации. Клиенты, которые попадут в красную зону, потеряют возможность открывать новые счета в банках через систему быстрых платежей или дистанционно.

Как уточняется, данное нововведение должно снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сократить количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций.

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