РБК: россияне назвали размер пенсии для комфортной старости

Российские представители различных профессий назвали размер пенсии, которого им хватит для комфортной жизни в старости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие опросы.

Так, наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Порядка 20% представителей этих профессий назвали комфортной пенсию, превышающую 100 тыс. руб. в месяц.

Медикам, учителям, работникам сфер обслуживания и водителям было бы достаточно ежемесячной суммы в размере 40 — 50 тыс. руб. Каждый пятый работник производства заявил, что хотел бы в старости получать 30 – 40 тыс. руб. в месяц.

Отмечается, что опрос проводился среди представителей восьми сфер деятельности. Всего в нем приняли участие свыше 3 тыс. человек.

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