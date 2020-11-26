Раскрыто влияние ретроградного Меркурия на траты россиян

Аналитики QIWI проверили популярный миф о влиянии ретроградного Меркурия на финансовую жизнь и выяснили, менялось ли платежное проведение россиян в периоды воздействия планеты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Ретроградный Меркурий случается три раза в год. В 2020 году он проходил с 17 февраля по 10 марта, с 18 июня по 12 июля и с 14 октября по 3 ноября.

Первый период оказался для россиян самым затратным, особенно много денег граждане тратили на культурные мероприятия. Объем трат в этой категории оказался на 42% больше, чем во второй период ретроградного Меркурия, а также на 75% больше, чем в третий.

На время ослабления коронавирусных ограничений пришелся второй период. Поэтому на развлечения россияне потратили почти на треть больше по сравнению с третьим. Кроме этого, заметно вырос интерес к онлайн-курсам — на них в среднем тратили около 10 тысяч рублей. Еще одна популярная статья расходов в этот период – погашение кредитов.

Во время третьего периода наибольшие затраты приходились на интернет-магазины и онлайн-игры. В среднем покупка в интернет-магазинах обходилась в 600 рублей, а на онлайн-игры граждане тратили чуть меньше 400 рублей. Гораздо активнее россияне покупали и страховые полисы. Объем потраченных средств вырос на 52 и 40% по сравнению с первым и вторым Меркуриями соответственно.

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