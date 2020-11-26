«Ъ»: в России впервые за пять лет растут продажи хлеба

В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat.

Как отмечается, с 2015 года производство продукта сократилось на 5,4%. В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) рассказали, что за восемь месяцев этого года продажи хлеба увеличились на 2,9% год к году, до 552,7 млрд рублей.

Исследователи полагают, что по итогам текущего года в натуральном выражении продажи хлеба в стране могут вырасти свыше чем на 60 тысяч тонн. В таком случае показатель в денежном выражении составит 552,7 млрд рублей.

Уточняется, что такие изменения на рынке хлеба могут быть связаны с увеличением спроса на товары первой необходимости из-за падения доходов граждан в кризис.

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