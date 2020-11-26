РБК: в России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в России запустят пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает РБК.

Так, ставка по программе составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 млн рублей.

По словам Мутко, пилот запустят в декабре, он продлится до 1 июля следующего года. Программа будет доступна заемщикам в возрасте до 35 лет с детьми до 19 лет. Взять кредит можно будет на срок до 20 лет, выдавать их будет банк «Дом.РФ».

Как уточняется, программа затронет лишь первичный рынок. В связи с этим кредит будет доступен на покупку домов от застройщиков, при личном строительстве заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.

Отмечается, что старт программы повысит привлекательность ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов. Кроме того, интерес к частным домам уже увеличился из-за пандемии коронавируса — люди стали воспринимать города как опасное место и задумывается о переезде в области.

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