В Минтруде РФ назвали средний размер выплат по рождению первенца

Средний размер выплат, положенных ежемесячно при рождении или усыновления первенца в России, в текущем году составил 11 882 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный Минтрудом проект распоряжения правительства.

Отмечается, что свыше 900 тыс. российских семей получили денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

«В соответствии с уточненными расчетами органов исполнительной власти 48 субъектов РФ объем предполагаемой экономии средств субвенции составляет 8,56 млрд рублей», — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 1 ноября, на данные выплаты было выделено 90,75 млрд рублей (72,3% от предусмотренного объема). Всего на указанные выплаты в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено 126 млрд рублей.