В РФ предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо главе Минпромторга России Денису Мантурову, в котором предлагает запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, передает RT.

Общественник в своем обращении указал, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку из-за распространения коронавируса.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января, — сказано в тексте обращения.

Хамзаев отметил, что на эти дни в стране приходится основной рост обращений в медучреждения за экстренной помощью.

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