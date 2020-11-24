Сенатор назвал процент граждан РФ, работающих в «серой зоне»

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что около 30-40% россиян получают «серую» зарплату, передает РИА «Новости».

«По данным министерства финансов России, в настоящее время примерно 30-40% россиян получают неофициальную «серую» зарплату», — сказал Артамонов.

По его словам, объем фонда таких зарплат превышает в настоящее время 10 трлн, а в теневом секторе экономики заняты порядка 25 млн граждан России.

Он добавил, что такая ситуация с зарплатами в стране обусловлена «высокой конкуренцией на рынке», из-за которой многие граждане соглашаются на не самые выгодные условия труда. Бюджет при этом теряет около 3 трлн рублей в год или 3% от ВВП.

«Серая» зарплата или зарплата «в конверте», создает диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками, что приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их «уходить в тень», — заключил сенатор.

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