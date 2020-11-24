Биткоин дороже $19 тысяч впервые с декабря 2017 года

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила отметку в $19 тысяч впервые за три года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск, криптовалюта подорожала на 1,9% и стоила $18 975. Минутами ранее показатель достигал отметки в $19 065.

Стоит отметить, что в последний раз биткоин был на отметке выше $19 тысяч 16 декабря 2017 года.

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