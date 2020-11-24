В Совфеде рассказали, насколько вырастет пенсия в 2021 году

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах по индексации пенсий в 2021 году. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам сенатора, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, что почти в 1,5 раза превысит инфляцию. Таким образом пенсия в среднем увеличится на 1000 руб.

Бибикова также рассказала о ежемесячных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля. «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%», — объяснила сенатор.

Она добавила, что с 1 апреля проиндексируют и социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас это 2,6%, но в дальнейшем показатель могут скорректировать, уточнила Бибикова.

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