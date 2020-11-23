Чехия закупит вакцину для 5,5 млн человек за €75,5 млн

Чехия, где живут 10,7 млн человек, до конца года закупит вакцину от коронавируса для 5,5 млн жителей за €75,5 млн. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Ян Блатный, пишет ТАСС.

«Чехия приняла обязательство купить необходимое количество вакцины от коронавируса примерно для 5,5 млн граждан за неполных два млрд крон (около €75,5 млн)», — сказал Блатный.

Он уточнил, что покупка будет выполнена в рамках проекта централизованного снабжения вакциной государств Евросоюза. Вакцинация в Чехии, предположительно, начнется в январе 2021 года.

В Чехии коронавирусом заразились 494 104, выздоровели 398 658, погибли 7 334 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число смертей от коронавируса в Италии превысило 50 тысяч

— Турция потеряла более 70% туристов за десять месяцев из-за коронавируса

— В ВОЗ допускают, что первые заражения COVID-19 произошли от разных носителей