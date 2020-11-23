В ГД внесли законопроект о повышении штрафов за неповиновение силовикам
Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о повышении штрафов за неповиновение правоохранителям на митингах, сообщает РИА «Новости».
На сегодняшний день за игнорирование требований силовиков грозит штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб.
Инициативой предлагается установить для нарушителей штрафы в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
По мнению Вяткина, существующие штрафы «не соответствуют степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям».
Правительство поддержало законопроект с условием последующей доработки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Митингующим грозит штраф в 30 тысяч рублей за незаконное использование знака журналиста
— Юрлицам грозит штраф до 5 млн рублей за деятельность НКО-иноагента без регистрации