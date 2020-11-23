Юрлицам грозит штраф до 5 млн рублей за деятельность НКО-иноагента без регистрации
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому юридические лица, осуществляющие деятельность иностранного агента без регистрации, будут выплачивать штраф до 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Также НКО-иноагенты будут платить штрафы до 500 тысяч рублей за материалы, на которых нет метки о том, что они произведены иноагентом.
В дополнительных материалах уточняется, кабмин поддержал инициативу.
Документ внесли депутаты Пискарев, Альшевских, Исаев, Белых, Савельев, Чепа, Шхагошев и члены Совета Федерации Климов и Мельниченко.
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