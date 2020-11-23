ЯНАО оказался наиболее социально благополучным регионом России

Лидером составленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) рейтинга социального благополучия регионов стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, средняя ежемесячная зарплата здесь составляет 100 890 рублей, при этом потребительская корзина равна 19 667 рублей 30 копеек.

Второе место списка занял Сахалин, в котором эти показатели равны 86 833 рублям и 20 298 рублям 80 копейкам соответственно. Тройку лидеров замкнул Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 89 141 рубль при потребительской корзине в 20 923 рубля.

В Москве данные показатели составили 90 304 рубля и 23 693 рубля 80 копеек соответственно, а в Санкт-Петербурге — 63 279 рублей и 18 189 рублей 80 копеек.

Отмечается, что последнее, 25-е место в рейтинге заняла Свердловская область. Так, среднемесячная зарплата здесь составляет 41 199 рублей, а потребительская корзина — 15 697 рублей.

Как уточняется, аналитики распределяли регионы по местам в зависимости от соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.