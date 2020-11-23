Возобновляются регулярные чартерные рейсы из Баку в Москву

Оставшиеся в Азербайджане из-за пандемии коронавируса российские граждане смогут отправиться в Россию благодаря возобновлению чартерных рейсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдара Алиева в Баку.

«С 26 ноября авиакомпания «Аэрофлот» приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку — Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты также будут летать в Киев для возвращения азербайджанцев с Украины.

В аэропорту уточнили, что к полету допускаются только те лица, которые имеют гражданство или право въезда в государство назначения, а также прошедшие тестирование и получившие отрицательный результат на COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия и Эфиопия возобновили авиасообщение