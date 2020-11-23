Власти Колымы объяснили, почему в регионе средняя зарплата одна из самых высоких в РФ

Средняя зарплата в Магаданской области одна из самых высоких в России, это связано с тем, что поддерживают экономику региона золотодобыча, рыбная ловля и энергетика. Об этом заявил представитель правительства Колымы, передает РИА «Новости».

По данным РИА Рейтинг, зарплата (за вычетом НДФЛ) лидерами по доле высоких зарплат (от 100 тыс. рублей в месяц) стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Магаданская область (27,3%) оказалась на четвертой позиции.

Как уточнил собеседник агентства, на горнодобывающую промышленность и энергетику в Магаданской области приходится около 95% ежегодного объема промышленного производства, в них занято более 25% населения.

Важной отраслью в регионе также является рыбохозяйственный комплекс, продукция которого в том числе поставляется на экспорт в США, Китай, Японию, Республику Корея.

Источник отметил, что традиционно уровень зарплаты сотрудников данных отраслей достаточно высокий. Так, в январе-сентябре 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, добывающих полезные ископаемые, составила почти 115 тысяч рублей, а в отрасли «Рыболовство и рыбоводство» – 217 тысяч рублей.

В целом по Магаданской области средняя номинальная начисленная заработная плата составила 96,2 тысячи рублей, превысив показатель за аналогичный период 2019 года на 6,4%. Реальный размер начисленной зарплаты вырос за год на 3,4%.

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