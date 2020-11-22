В Абу-Даби открыли новые месторождения нефти

Новые месторождения нефти открыли в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Высший совет по нефти ОАЭ (SPC).

Отмечается, что новые месторождения открыли в эмирате Абу-Даби. По предварительным оценкам, объем этого бассейна нефти составляет 22 млрд баррелей в год.

Как стало известно, SPC объявило об этом во время онлайн-встречи во главе с наследным принцем Абу-Даби Мухамедом бен Зайедом Аль Нахайяном и заместителем председателя совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Способность успешно работать в непростых условиях»: выручка «Роснефти» выросла почти на 40%

— Новак позитивно оценил перспективы рынка нефти в связи c появлением вакцин от COVID-19

— Россия выполнила сделку ОПЕК+ в октябре на 96%