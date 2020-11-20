К 2030 году «Росатом» планирует увеличить выручку по новым бизнесам в несколько раз

Согласно своей стратегии развития, «Росатом» планирует увеличить в несколько раз выручку по новым проектам корпорации. Об этом рассказал во время пресс-конференции первым замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров.

«Мы, безусловно, сохраняем свой корневой бизнес — атомный — и хотим развивать те сферы, в которых за последние годы мы накопили серьезный опыт и компетенции. Задача стоит очень серьезная: к 2030 году практически в 7-8 раз увеличить нашу выручку по новым продуктам, направленных, в первую очередь, на улучшение качества жизни людей», — рассказал он.

По словам Комарова, в 2019 году прирост выручки по новым бизнесам составил 14,6%, дойдя до уровня 228 млрд руб.

В качестве одного из самых важных направлений Комаров указал на сферу экологии, так как «Росатом» был определен оператором по обращению с промышленными отходами первого и второго класса опасности. «Сегодня мы одновременно идем по двум трекам: построение системы обращение с этими отходами по всей стране и ликвидация накопленного экологического ущерба. Здесь целый ряд объектов, который находится у нас в работе», — отметил он.

Что касается новых проектов корпорации Комаров также обратил внимание на сферу ядерной медицины, сферу, связанную с переработкой отходов, ветроэнергетику, «огромное количество разных разработок в области новых материалов таких, как углеволокно, как аддитивные материалы, каждый из которых играет важнейшую роль в логике следования стандартам целей устойчивого развития». По его словам, они «обеспечивают меньшее потребление металла, меньшее потребление электричества, меньшее влияние на окружающую среду».

«У нас на сегодняшний день сформировано порядка 87 разных продуктовых направлений, из которых мы целый ряд определили как стратегический», — добавил он, подчеркнув, что «в целом, они направлены на улучшение качества жизни людей».

В этом году отмечается 75-летний юбилей отечественной атомной отрасли.

Пресс-конференция проходила в новом павильоне «Атом» в гибридном формате. В ней приняли участие представители федеральных, региональных СМИ, а также блогеры и студенты ведущих вузов страны. Часть из участников мероприятия находилась в павильоне, который расположен в Сочи, а часть задавала вопросы по видеосвязи.