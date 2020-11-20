Первый бетон на третьем блоке «Аккую» в Турции будет залит весной следующего года

Первый бетон в блоке №3 АЭС «Аккую» в Турции будет залит уже через несколько месяцев, считает первый замгендиректора «Росатома», директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

«Нам недавно выдали разрешение на сооружение блока №3. До этого мы на третьем блоке тоже работали, у нас было, так называемое, ограниченное разрешение на работы, которые были связаны со всеми работами неядерного характера. Первый бетон будет залит, я думаю, весной следующего года», — сказал он на пресс-конференции.

Все документы для получения лицензии на четвертый блок были поданы, по словам Комарова, в мае этого года. «Это последняя лицензия, которую нам необходимо получить. Думаю, что к осени 2021 года эта лицензия будет получена», — добавил он.

«В целом работы на площадке АЭС «Аккую» идут очень активно. Недавно прибыл на площадку корпус реактора для первого блока. Продолжает прибывать другое оборудование. Во втором блоке разрешено бетонирование фундаментных плит. Поэтому работа развернута очень активно. На площадке сегодня работают несколько тысяч человек», — подчеркнул Комаров.

Он также отметил, что на данный момент корпорация набрала «очень приличный портфель зарубежных заказов, который находится между 135 и 140 млрд долларов в разные годы».

«Сегодня наша главная задача не наращивание этого портфеля, а его поддержание, потому что, как вы видите, наша зарубежная выручка каждый год растет. Это значит, что каждый год мы из тех заказов, которые подписали ранее, определенную часть уже обеспечили исполнением. Это значит, что портфель наш съеживается. Поэтому понятно, что, например, по итогам 2019 года, чтобы он оставался на прежнем уровне, мы должны были подписать новых контрактов, как минимум, на $7,5 млрд», — добавил он.

В пресс-конференции приняли участие журналисты федеральных, региональных СМИ, блогеры, а также студенты вузов России. Часть из них находилась в новом павильоне «Атом», часть задавала вопросы по видеосвязи.