В Подмосковье увеличился прожиточный минимум для пенсионеров

Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области в 2021 году был увеличен. Об этом телеканалу «360» сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в сентябре установили прожиточный минимум для пенсионеров в Подмосковье на 2021 год. Его размер составил 10 107 руб. Теперь прожиточный минимум подняли на 541 руб. Он достиг 10 648 руб.

«Это значит, что в следующем году он будет на уровне 10 648 руб.», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что это на 626 руб. выше, чем средний показатель по России.

Как известно, величину прожиточного минимума для пенсионеров устанавливают ежегодно. Исходя из этого рассчитывается размер ежемесячной соцдоплаты к пенсии. В следующем году в среднем эта доплата будет на уровне 2939 руб.

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