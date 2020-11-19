ПСБ и власти Удмуртии обсудили развитие ОПК, социальных и инвестпроектов

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов провели в Москве рабочую встречу, где обсуждалась реализация в регионе приоритетных инвестиционных и социально-экономических проектов в рамках ранее подписанных соглашений.

Предметом обсуждения, в частности, стало развитие программы газификации сельских населенных пунктов при финансовом участии ПСБ, планирующего предоставить финансирование для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей.

Речь зашла и о бесперебойном выполнении госконтрактов и сохранении темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции на предприятиях ОПК, с которыми работает ПСБ.

Были упомянуты и перспективы развития спортивного сектора Удмуртии.

«Мы продолжим расширять поддержку населения по социально-значимым проектам, включая программы льготного ипотечного кредитования для сотрудников бюджетных организаций, а также развивать спортивные проекты», – прокомментировал итоги встречи п Фрадков.

«Наше сотрудничество с Промсвязьбанком уже измеряется конкретными показателями: созданными рабочими местами, числом участников спортивных стартов, объемами ремонтных работ», – отметил в свою очередь Бречалов.