Турпоток в Подмосковье сократится в два раза в 2020 году

Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко заявил, что турпоток в регионе сократится в два раза в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2018 году мы наблюдали рост [туристического потока], в 2019 году — рост, к сожалению, в 2020 году мы прогнозируем падение в связи с пандемией 2020 года», — сказал он.

В 2019 году Подмосковье посетили 22,1 млн туристов. В 2020 регион ориентировочно могут посетить почти 11,5 млн человек.

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