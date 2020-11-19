Евросоюз выделил €3 млн помощи населению Карабаха

Евросоюз выделил €3 млн в качестве чрезвычайной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшему из-за вооруженного конфликта, сообщается в заявлении Еврокомиссии на сайте ЕС.

«Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных €3 млн на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него», — заявили в Еврокомиссии.

Финансирование дополнит €900 тыс., которые были выделены с начала октября, когда в Карабахе начались боевые действия, уточняется в заявлении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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